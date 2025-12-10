$!Reclaman vecinos de Escuinapa falta de atención de autoridades

ESCUINAPA._ Sin la presencia del Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental se realizó el programa “Diálogos por la transformación” que dirigió la Directora de Bienestar Social, Diana Arely Ramos de la Torre. Los vecinos de la Calle Ignacio Zaragoza de la Colonia Benito Juárez son quienes acudieron en su mayoría, con una exigencia de años, la pavimentación de su calle, que desde hace años espera. “Por eso queríamos que estuviera aquí el Presidente, junto con los regidores, que sepan lo que necesitamos, desde 2019 hemos pedido que pavimenten la calle”, dijo el enlace del comité de obras Omar López.

La funcionaria explicó que el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental estaba en Culiacán pero este tipo de encuentros eran importantes para recoger sus necesidades, las cuales podrían entrar en un plan de obras. “Hemos batallado mucho por esta calle, puras mentiras, cada presidente que entra ahí, hacen que uno ande como menso detrás de ellos, puras promesas, ‘nomas’ se sientan y pura madre ahí nos avientan a un lado”, reclamó una adulta mayor. La calle aledaña al panteón no tiene ninguna atención, señalaron, tienen literalmente que comer tierra que viene de esa zona y en tiempo de lluvia el lodo no los deja pasar de una calle a otra.