$!Recogen 12 toneladas de cacharros en Escuinapa

ESCUINAPA._ Por lo menos, 12 toneladas de cacharros fueron recogidos durante el arranque de la jornada estatal contra el dengue, informó José Burgueño Oronia, director de Servicios Médicos Municipales.

“Tuvimos resultados exitosos, recolectamos alrededor de 12 toneladas en las colonias que se descacharrizó”, dijo Burgueño Oronia.

Informó que es un trabajo simultáneo en todos los municipios del estado, pero Escuinapa tiene jornada de descacharrización en las diversas colonias o comunidades cada jueves o viernes, depende de la disponibilidad del personal de salud y de Ayuntamiento.