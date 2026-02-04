$!Recogen 12 toneladas de cacharros en Escuinapa

ESCUINAPA._ Por lo menos, 12 toneladas de cacharros fueron recogidos durante el arranque de la jornada estatal contra el dengue, informó José Burgueño Oronia, director de Servicios Médicos Municipales.
“Tuvimos resultados exitosos, recolectamos alrededor de 12 toneladas en las colonias que se descacharrizó”, dijo Burgueño Oronia.
Informó que es un trabajo simultáneo en todos los municipios del estado, pero Escuinapa tiene jornada de descacharrización en las diversas colonias o comunidades cada jueves o viernes, depende de la disponibilidad del personal de salud y de Ayuntamiento.
La descacharrización siempre tiene números importantes aunque ya se haya pasado por las colonias, siempre se recogen entre 10 y 12 toneladas de desechos que se tienen acumulados en casa, indicó.
“Siempre tenemos de 10, es muy raro cuando salen 8 toneladas, porque muchas veces la gente deja cosas, que dicen le darán otro uso pero al final la sacan”, dijo.
Algo que se le recomienda a la población es que identifique con claridad que son cacharros, que son principalmente aquellos que acumulan agua, pues a veces sacan colchones u objetos que no se identifican como tal, señaló.
Si se recoge todo eso, para dar el servicio a la población pero no sé trata de cacharros en sí, por lo que es importante identificarlos.