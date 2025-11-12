Recogen 12 toneladas de cacharros en Escuinapa; prevención contra el dengue debe continuar, indican

ESCUINAPA._ El trabajo de prevención contra el dengue aunque no se tengan lluvias se deben continuar, manifestó Francisco Guerrero Galindo, jefe de la Sexta Jurisdicción Sanitaria.

Este miércoles se recogieron 12 toneladas de cacharros en tres colonias, informó.

“El mosquito se adapta mejor al clima cálido, ya que en clima de invierno disminuye un poco su actividad.... Pero vemos que siguen habiendo casos todo el año”, dijo.

Guerrero Galindo indicó que el mosquito se sigue reproduciendo porque se ha ido adaptando a las condiciones climáticas, por lo que las actividades siguen para prepararse para el próximo año.

Para poder combatir el problema es necesario que la población sepa que esto es posible si ellos también eliminan criaderos.

Indicó que las actividades en colonias se hacen primero invitando a las personas a que saquen todo lo que no les sirva, después pasan a abatizar, a recoger cacharros y solo en caso de sea necesario se realiza la fumigación.

El jefe de la Sexta Jurisdicción Sanitaria informó que para determinar que zonas necesitan ser fumigadas, lo hacen en base a lo que determinan los estudios de ovitrampas, de cuánta es la cantidad etimológicamente de los problemas que puedan tener en la zona de densidad del mosquito.

Este año el número de casos es mucho mejor que en 2024, este año hay 58 casos positivos y en Rosario 24, el año pasado eran 352 casos confirmados y en Rosario 171 casos.

Las acciones se han multiplicado para combatir el dengue, hace poco recibieron de Gobierno del Estado 2 camionetas para transporte y una camioneta fumigadora lista para trabajar en las acciones que se requieran.

La colonia con mayor problema ha sido Pueblo Nuevo y de las comunidades fue Teacapán, en esta última encontraron cosas que no están bien, entre ellas embarcaciones que necesitan tratarse, voltear, que no se conviertan en criaderos.