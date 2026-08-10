$!Recolección de nidos de tortugas en el Santuario Huizache Caimanero ha tenido un repunte del 30%: Grupo Tortuguero

ROSARIO._ Luego del inicio de la temporada de acciones de resguardo de nidos por parte del Grupo Tortuguero Santuario Huizache Caimanero, se informó que se ha tenido un repunte de un 30 por ciento en comparación a las temporadas 2024 y 2025. Así lo expuso la presidenta del grupo que reside en la comunidad de La Guasima, Marisela García, quien precisó además que los trabajos de esta temporada dieron inicio el 6 de julio. “Vamos muy bien, gracias a Dios... Y ahorita ya vamos más bien que la temporada pasada o sea con los nidos que llevamos hasta ahorita vamos vamos mejor que la temporada pasada”, dijo.

Precisó que como parte de las acciones se han logrado asegurar en el corral de incubación alrededor de 300 nidos, como resultados de las acciones de vigilancia en las costas del municipio. Ya que informó que tan sólo el año 2025 se cerró con un resguardo total de mil 304 nidos, que se tradujo a una liberación de 110 mil 54 crías.

La mayor superficie es de tortuga golfina que representa un 99 por ciento del total de tortugas que salen a desovar a las playas de la región, mientras que el uno por ciento restante corresponde a la tortuga prieta y laúd. Esta mejora de un año a otro, sostuvo la ambientalista, se debe en gran medida que se han dado resultados las acciones de conservación aunque aún queda trabajo por realizar.

“Pues pienso que algunas personas han concientizado más lo de lo del saqueo de los nidos, porque pues antes aquí, por decir en el rancho se miraban que a mí, venían y me ofrecían huevos a vender”, dijo. Con relación al saqueo de nidos, dio a conocer que una de la zona con mayor incidencia es en la zona del Río Presidio, incluso este lunes se encontraron tres nidos saqueados. Atribuyó principalmente el saqueo a los mitos sobre propiedades nutricionales o curativos tanto del huevo como de la tortuga, los cuales subrayó son una mentira, ya que se ha comprobado que tan sólo el huevo eleva los niveles de colesterol. García manifestó que a pesar de que los recursos no alcanzan las labores se extienden a finales de octubre principalmente con el compromiso de la preservación de esta especie, además de que inicia el cambio de clima lo que disminuye el arribo de tortugas.