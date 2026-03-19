$!Recolectan hasta 800 kilos de basura en limpieza de playa en Escuinapa

ESCUINAPA._ El Ayuntamiento de Escuinapa se sumó a los 11 municipios costeros de Sinaloa en la limpieza de sus playas, propuesta por la Secretaría de Bienestar, informó el jefe del Departamento de Ecología, Diógenes Fragozo Aguilar. Indicó que la playa Punta de Granos fue elegida debido a que es una zona de gran impacto para especies que se reproducen en el lugar, como son los moluscos bivalvos.

“No es tanto la playa que esté sucia, pero en la periferia se encuentran cuatro especies importantes de mangle, es ahí donde se deposita de manera clandestina la basura”, dijo . Entre estos desechos se encuentran plásticos que terminan convertidos en microplásticos y son consumidos por las especies marinas que se reproducen en el lugar y que la gente de la región la consume.

La campaña duró dos horas y se lograron juntar entre 750 y 800 kilogramos de basura, por lo que esperan que la gente empiece a respetar todas esas zonas, que son además parte de los lugares en que se reproducen especies que consumen los escuinapenses. “Las especies comerciales que consumen los escuinapenses, desde escamas, crustáceos, moluscos, nosotros nos alimentamos de ellos, ellos consumen microplasticos, es lo que comemos”, dijo Fragozo Aguilar llamando a la conciencia.