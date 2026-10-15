Reconoce Alcalde de Escuinapa problemas de inseguridad y economía

Además de los problemas de inseguridad que padece y que requiere redoblar esfuerzos, la economía de Escuinapa está mal, afirmó el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.

Agregó que la Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, ha dado apoyo en materia de seguridad a dicho municipio.

“No ha ofrecido, lo ha dado, tenemos un apoyo y una comunicación con ella y con el equipo del Gobierno del Estado y también acudimos a las Mesas de Seguridad donde están Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y los organismos que se encargan de la impartición de justicia y de la información expedita”, dijo este jueves.

Díaz Simental señaló que la criminalidad se ha ido desplazando de la periferia hacia el centro de Escuinapa, y mientras haya un muerto está rebasada la seguridad.

En lo que va del presente año, se han registrado 19 feminicidios en ese municipio del sur de la entidad.

“Hemos tenido crímenes frente a la iglesia, está en pleno pleno Centro, a una cuadra del Palacio Municipal, pero sí necesitamos redoblar esfuerzos, mantener el trabajo y lo principal, no bajar la mano”.

El Alcalde puntualizó que los operativos se manejan con mucha discreción y de manera estratégica no hay comunicación al Municipio, en su caso tiene comunicación con la Mesa de Seguridad y con la propia Gobernadora.

“(La economía) está mal porque no hubo prácticamente una producción de mango, la pesca está muy baja, tiene conocimiento la Gobernadora, estamos trabajando con los pescadores, estamos trabajando con agricultoress, estamos trabajando con ganaderos por el gusano barrenador, no hemos dejado de hacer lo que tenemos que hacer, pero la economía está mal”, reiteró.