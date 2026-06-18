Reconoce Alcalde de Navolato a participantes del Cabildo Juvenil 2026 y entrega estímulos económicos y reconocimientos por su valiosa participación

* El Dr. Jorge Rosario Bojórquez Berrelleza destaca el talento, las ideas y la visión de las nuevas generaciones para construir un mejor Navolato.

* Convoca a las y los jóvenes a seguir estudiando, soñar en grande y prepararse para ser protagonistas del futuro de Navolato.

Navolato, Sinaloa, 18 de junio de 2026.- En un ambiente de entusiasmo y participación, el alcalde de Navolato, Dr. Jorge Rosario Bojórquez Berrelleza, encabezó la ceremonia de reconocimiento a las y los integrantes del Cabildo Juvenil 2026, a quienes además hizo entrega de estímulos económicos y reconocimientos por su compromiso, talento y aportaciones al desarrollo del municipio.

Durante el evento realizado en el patio del H. Ayuntamiento de Navolato, el presidente municipal estuvo acompañado por la Dra. Mariela Berumen Bernal, presidenta del Sistema DIF Navolato, quien junto a autoridades municipales, educativas y familiares de los participantes, atestiguó este importante ejercicio de participación juvenil.

Al dar la bienvenida a las y los jóvenes participantes, así como a padres de familia, docentes, directivos y funcionarios públicos, el alcalde destacó la importancia de abrir espacios donde las nuevas generaciones puedan expresar sus ideas, desarrollar su liderazgo y contribuir con propuestas en beneficio de la sociedad.

“Estamos de gala en nuestro Ayuntamiento al recibirlos en esta mañana, pero muy especialmente en este Cabildo Juvenil 2026, donde vamos a escuchar proyectos, pero también la visión de las y los jóvenes de Navolato, que vienen a aportar mucho para nuestro municipio”, expresó.

El alcalde subrayó que su administración mantiene una política de puertas abiertas para escuchar a las nuevas generaciones y fortalecer la construcción de un mejor futuro para el municipio.

“En este gobierno municipal trabajamos con las puertas abiertas para escucharlos, porque es así como se puede mejorar nuestro municipio y tener un mejor futuro para las niñas, niños y jóvenes de Navolato”, señaló.

En esta edición del Cabildo Juvenil 2026 participaron estudiantes de la Escuela Primaria Licenciado Benito Juárez, Escuela Primaria Vicente Guerrero, Escuela Secundaria Emiliano Zapata de El Vergel, Escuela Secundaria Técnica No. 51 de Villa Juárez, Escuela Secundaria Simón Bolívar de Villa Ángel Flores “La Palma”, Escuela Secundaria General No. 1 de Navolato, Preparatoria de la Universidad Autónoma de Sinaloa Extensión Villa Juárez, Colegio Dolores Aranda, Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 186 y Escuela Secundaria Técnica No. 65.

Las y los estudiantes presentaron propuestas relacionadas con la salud, el deporte, la cultura, la educación, la inclusión social, el medio ambiente, la innovación y el desarrollo económico, demostrando su interés por contribuir al bienestar y progreso de Navolato.

Como parte de este ejercicio democrático, Cristian Ángel Estrada Cota, de la Escuela Secundaria Técnica No. 51 de Villa Juárez, fungió como presidente del Cabildo Juvenil; José Luis Valenzuela Vega, del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 186, como secretario general; y Katherine Aguilar Quiroz, de la Escuela Secundaria Técnica No. 65, como síndica procuradora, acompañados por las y los demás integrantes que representaron las distintas áreas y comisiones del Ayuntamiento.

Asimismo, el alcalde hizo entrega de reconocimientos y estímulos económicos a las y los participantes como una forma de reconocer su esfuerzo, dedicación y compromiso con la vida pública y el bienestar de su comunidad.

En su mensaje, el presidente municipal hizo un llamado a las y los jóvenes a mantener vivos sus sueños y continuar preparándose académicamente para alcanzar sus metas.

“Quiero pedirles a las y los jóvenes que no dejen de soñar. Los sueños se construyen, pero hay que dedicarles tiempo y, por supuesto, mucho esfuerzo. Sigan estudiando, porque ese será el valor de cada uno de ustedes, tanto en lo profesional como en lo personal”, manifestó.

De igual manera, reconoció el respaldo que brindan las familias a las nuevas generaciones y exhortó a madres y padres a continuar acompañándolos en su formación.

“A los papás y a las mamás les pido que sigan apoyando el futuro de Navolato, que son estos jóvenes; que sigan estudiando, que sigan haciendo deporte, que sigan soñando y no los dejen de la mano”, expresó.

Finalmente, el Dr. Jorge Rosario Bojórquez Berrelleza reiteró que el Gobierno Municipal de Navolato mantendrá una política de puertas abiertas para escuchar las propuestas y la visión de las nuevas generaciones, convencido de que su participación es fundamental para seguir construyendo un mejor futuro para el municipio.

“En este gobierno municipal trabajamos con las puertas abiertas para escucharlos, porque es así como se puede mejorar nuestro municipio y tener un mejor futuro para las niñas, niños y jóvenes de Navolato. Muchas felicidades y enhorabuena. Sean bienvenidos todos”, concluyó.

Asistieron al evento: Lic. Patricia Arellano Rojas, síndica procuradora del Ayuntamiento de Navolato ; el secretario del Ayuntamiento,Lic. Francisco Petris Ruiz; regidoras y regidores del Cabildo; funcionarios municipales; directivos de instituciones educativas; docentes; madres y padres de familia, quienes acompañaron a las y los estudiantes durante este importante ejercicio de participación democrática.

En Navolato,

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