Reconoce Caades preocupación por situación del mango

EL ROSARIO._ Jesús Alberto Rojo Plascencia, presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, calificó como preocupante el panorama para productores de mango de Rosario y Escuinapa, quienes han reportado que la floración oscila entre el 5 al 20 por ciento.

Manifestó que ha recogido las asociaciones de ambos municipios recientemente, y que sufren los estragos de una situación climática que está fuera de la alcance de las manos de los productores resolver.

“Han caído mucho los rendimientos esto debido a la falta de frío que ha habido y los cultivos pues en este caso del sur los mangos pues se habla de un 5 a 10 por ciento de floración a sus ciclos normales yo creo que esto pues está hablando de que no tendrían los productores del sur del Estado pues un tonelaje que pueda ayudarlos al momento de tener una rentabilidad”, sostuvo.

Este fenómeno, manifestó, no ha afectado tan sólo a la producción de mangos sino a los diferentes cultivos que se producen en la entidad.

“Esto es debido a la ola de calor que se ha tenido ¿no?, esto no nomás está afectando en este caso en el sur, en los mangos, sino que también en todos los cultivos que se han estado generando también por ejemplo en el norte del Estado la papa, el garbanzo”.

Reconoció que este fenómeno atípico se reflejará en el volumen de producción considerando además el precio por kilo.

“Tiene mortificado a los productores, preocupados más que nada ¿no?, debido a la baja de floración pues pudiera haber una baja de rendimiento en sus cultivos y pues esto si los transferimos a volumen, a precio, a venta de producto pues estaría faltando mucho tonelaje por hectárea por los productores”, argumentó.

Mauricio López Quevedo, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Baluarte, señaló que se tiene una última esperanza hasta el cierre del mes de marzo para que se cierre el proceso de floración pero muchas huertas la flor ya se convirtió en hoja.

“No queremos ser irresponsables en dar una cifra que no tenemos, lo que sí que a este tiempo llevamos un desfase muy grande y muchas huertas en lugar de dar azar dieron hoja, esas huertas ya no van a florear”, indicó.

Precisó que en Rosario se tiene una superficie de árbol de mango de 15 mil hectáreas, donde normalmente produce 150 mil toneladas, de no revertirse el fenómeno en la floración podría descender a las 20 o 30 toneladas.

Una solución, manifestó que podría ayudar a compensar la falta de volumen de producto sería el precio, pues en una temporada normal con floración del 80 al 100 por ciento, un precio rentable es de 3.05 pesos, de acuerdo a datos de FIRA, partiendo de que una huerta produzca 15 toneladas.

“En esta temporada atípica donde te va a florear el 10 por ciento pues creo que yo bajo mis números, que debe andar en 7 a 8 pesos el kilo para poder salir al punto de equilibrio”, sostuvo.

Ante este panorama, ambos dirigentes coincidieron que de no haber una mejora en la afloración se tendrá un impacto importante no sólo en los productores sino en la economía de la región ante la cadena de trabajo que representa el mango.