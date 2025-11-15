$!Reconocen a peloteritos y peloteritas de la Liga Infantil Pelikanos, en Rosario

EL ROSARIO._ Con el doble propósito de reconocer a los peloteritos, e invitar a otros a practicar el rey de los deportes, directivos de la Liga Infantil del Club Deportivo Pelikanos, acuden a primarias de la ciudad.
La dinámica inició en la primaria Justo Sierra, ubicada en la cabecera municipal, donde los peloteritos y peloteritas recibieron un diploma.
“La actividad es para continuar con nuestra labor de reconocer a nuestros peloteritos e invitar a la comunidad estudiantil a que asistan a practicar el rey de los deportes”, dijo Luis Alberto Meza Aguilar.
El presidente de la Liga expresó que a la par de practicar el béisbol, el interés está puesto en los valores que genera, entre los que mencionó la responsabilidad, el respeto y la amistad.
“Agradecemos a las autoridades de la primaria su recibimiento y seguimos invitando a toda la comunidad para apoyar el deporte y seguir difundiendo”, refirió Juan Ramón Sánchez Barrón.
El Secretario de la Liga precisó que podrán ingresar niños, niñas y jóvenes en edades de 3 a 16 años.
Los interesados deberán cumplir los siguientes requisitos: copia del acta de nacimiento, CURP, dos fotografías tamaño infantil, y una cuota que hasta el 30 de noviembre será de 600 pesos, y posteriormente ascenderá a los 800 pesos.
Los interesados podrán acudir a registrarse los domingos a partir de las 8:30 horas en los campos deportivos, o de lunes a viernes en las oficinas del club.