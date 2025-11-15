$!Reconocen a peloteritos y peloteritas de la Liga Infantil Pelikanos, en Rosario

EL ROSARIO._ Con el doble propósito de reconocer a los peloteritos, e invitar a otros a practicar el rey de los deportes, directivos de la Liga Infantil del Club Deportivo Pelikanos, acuden a primarias de la ciudad.

La dinámica inició en la primaria Justo Sierra, ubicada en la cabecera municipal, donde los peloteritos y peloteritas recibieron un diploma.

“La actividad es para continuar con nuestra labor de reconocer a nuestros peloteritos e invitar a la comunidad estudiantil a que asistan a practicar el rey de los deportes”, dijo Luis Alberto Meza Aguilar.

El presidente de la Liga expresó que a la par de practicar el béisbol, el interés está puesto en los valores que genera, entre los que mencionó la responsabilidad, el respeto y la amistad.