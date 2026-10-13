$!Reconocen compañeros de PC labor de Jesús Francisco; lo despiden entre aplausos y pase de lista

ESCUINAPA._ Con el reconocimiento de la corporación que dirigió hasta el final y sin homenaje póstumo de la administración pública a la que sirvió, Jesús Francisco López Bibriesca fue sepultado está tarde.
Elementos de Protección Civil y Bomberos acompañaron al coordinador de Protección Civil de la funeraria al Santuario de San Francisco de Asís y después fue llevado al Panteón Benito Juárez.
En la base de Protección Civil, los elementos de las dos corporaciones hicieron valla a los costados para que la carroza se detuviera y se escuchara su último pase de lista.
“Coordinador Jesús Francisco López Bibriesca”, dijo tres veces el coordinador operativo de PC, Erik Quintanilla Morales.
El cuerpo del funcionario fue acompañado por música de banda, así como un gran contingente de familiares y amigos; su madre agradeció a las personas estar presentes en este momento que señaló ser de los más dolorosos que se viven.
A Jesús le sobreviven su esposa y tres hijas menores.