$!Reconocen compañeros de PC labor de Jesús Francisco; lo despiden entre aplausos y pase de lista

ESCUINAPA._ Con el reconocimiento de la corporación que dirigió hasta el final y sin homenaje póstumo de la administración pública a la que sirvió, Jesús Francisco López Bibriesca fue sepultado está tarde.

Elementos de Protección Civil y Bomberos acompañaron al coordinador de Protección Civil de la funeraria al Santuario de San Francisco de Asís y después fue llevado al Panteón Benito Juárez.

En la base de Protección Civil, los elementos de las dos corporaciones hicieron valla a los costados para que la carroza se detuviera y se escuchara su último pase de lista.