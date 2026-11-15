$!Recortan comerciantes horarios de atención por inseguridad en Rosario

EL ROSARIO._ Ante los hechos de inseguridad que se han registrado en la última semana en la cabecera municipal, algunoes comerciantes de Rosario han anunciado un recorte en el horario de labores.

Esto, debido a que en al menos cinco ocasiones se han registrado explosiones en diferentes puntos de la ciudad, así como detenciones y sobrevuelos de vigilancia de autoridades a baja altura.

La medida fue anunciada por medio de redes sociales pidiendo la compresión de la ciudadanía, al sostener que es por la propia seguridad del personal y de los clientes.