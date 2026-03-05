Rector de UTEsc presenta cuarto informe trimestral de actividades de 2025 ante Consejo Directivo

Culiacán.- El Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Escuinapa sesionó esta mañana, presidido por el Dr. Rodrigo López Zavala, subsecretario de educación media superior y superior de la SEPyC, en una reunión en la que el rector de la casa de estudios, Dr. Juan Manuel Mendoza Guerrero, rindió su informe de actividades del cuarto y último trimestre de 2025.

Mendoza Guerreo presentó a representantes de los sectores productivo y social, así como a autoridades educativas y de otras dependencias de los ámbitos federal y estatal, su informe sobre los resultados académicos, de atención de estudiantes, vinculación y finanzas, entre otros.

Se destacaron avances en atención de población indígena, discapacitados, números de investigadores y de egresados en el campo profesional, así como una mayoría de mujeres becadas, muchas de ellas con la beca “Madres Jefas de Familia” que otorga la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, SECIHTI, así como la firma de un convenio internacional con la empresa global CCP Tetakawi, con lo cual se amplían las oportunidades de prácticas, capacitación y empleo.

También informó sobre los avances en materia de atención estudiantil, académica, psicológica y tutorías para la reducción de abandono escolar, actividades diversas, de las que destacan el Congreso Nacional del Mango y una alta participación de estudiantes, docentes y personal administrativo en el curso “Sanamente Libremente” que impulsa el Gobierno Federal.

Al cierre de la comparecencia, el Dr. López Zavala resaltó los altos méritos académicos de la Universidad Tecnológica de Escuinapa. “No cualquiera tiene el número de publicaciones que tiene la universidad; 45 no es cualquier cosa. También supera por mucho, en número de investigadores, a otras instituciones”, dijo.

Por su parte, la Mtra. Guadalupe de la Rosa Zatarain, enlace de la Secretaría de Educación Pública Federal, y la MC. Daniela Guadalupe Valdez Félix, representante de la titular de la Secretaría de Transparencia de Sinaloa, Lic. Sandra Guadalupe Angulo Cázares, respectivamente, reconocieron el trabajo que realiza UTEsc en favor de la calidad educativa, la cultura y la internacionalización, con inclusión y perspectiva de género.