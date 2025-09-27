$!Recuerdan a desaparecidos en el encuentro mariano de la Fiesta de la Virgen del Rosario

EL ROSARIO._ Con el lema “María madre esperanza”, se llevó a cabo este sábado el ya tradicional encuentro mariano en su edición número 33, dentro del cual se recordó a los desaparecidos y se elevó una plegaria por su pronto regreso. El evento se llevó a cabo en el marco de la solemnidad de Nuestra Señora del Rosario en el templo del Sagrado Corazón de Jesús, en punto de las 09:00 horas.





En esta edición, la expositora fue la licenciada en Ciencias Teológicas, Martha Yaneth Ortiz, miembro de la Sociedad de Vida Apostólica Oferentes del Corazón de Jesús. “Este pueblo se llama El Rosario, porque ahí lleva, justamente, la misión que tiene para cada uno de ustedes habitantes porque son luz para los demás”, expuso.





Para iniciar el encuentro se rezó el Rosario y, con cada Ave María y Padre Nuestro, se encendió una veladora con el nombre de cada uno de los desaparecidos, convirtiéndose en un momento muy emotivo. Para cerrar se llevó a cabo una misa donde se mencionó a cerca de 60 personas desaparecidas, donde el vicario Alberto Ortega expuso que se mantiene vivo su recuerdo, además de ofrecer por su pronto regreso.