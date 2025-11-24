Red Escuinapense por la Salud presenta en UTEsc panel sobre violencia de género y consumo de sustancias

Escuinapa.- En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, la Red Escuinapense por la Salud que dirige el H. Ayuntamiento de Escuinapa 2024 - 2027, a través del área de Programas Preventivos de la Dirección de Seguridad Pública, presentó el panel “Violencia de género y consumo de sustancias como factores generadores de violencia” en la biblioteca de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, con la finalidad de orientar y crear conciencia en estudiantes y personal universitario sobre los aspectos legales, médicos, psicológicos, de protección y atención a víctimas de diversos tipos de violencia.

El panel estuvo integrado por Selene Rosales Enciso, encargada de la Unidad Especializada de la Policía para la Prevención de la Violencia Familiar y de Género (UNIPREVIF); Cecilia López Burgueño, directora del Instituto Municipal de la Mujer; Aylin Karina Rodríguez Santos, encargada de Centro Libre; Liliana Zamora Díaz, representante de los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones (CECOSAMA); María de Jesús Millán Peraza, encargada del Departamento Familiar y Equidad de Género del Hospital General IMSS Bienestar Escuinapa y, como moderadora, María Elena Ibarra Rentería, presidenta de la Red Escuinapense por la Salud y encargada de Programas Preventivos de la Dirección de Seguridad Pública.

La MC. Ramona López Lizárraga, jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos de UTEsc, estuvo a cargo de la conducción de este evento, previo al cual, tanto el alcalde de Escuinapa, Dr. Víctor Díaz Simental, como el rector de la universidad, Dr. Juan Manuel Mendoza Guerrero, felicitaron y agradecieron a las participantes por la labor que realizan para combatir, desde la prevención hasta la atención interinstitucional, el problema de la violencia en contra de las mujeres.