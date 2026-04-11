Redoblan esfuerzos a presuntos 100 metros de zona clave para hallar a minero en Rosario

ROSARIO._ La zona cero o punto de interés donde se podría encontrar el cuarto y último trabajador atrapado en la mina Santa Fe, en Rosario, está a 100 metros y se han redoblado los esfuerzos para llegar lo más rápido posible, aseguró Laura Velázquez Alzúa, Coordinadora Nacional de Protección Civil.

El minero permanece en calidad de desaparecido al interior lugar desde el 25 de marzo, tras un derrame de la presa de jales.

“Nada más redoblando esfuerzos para poder llegar lo más pronto que se pueda a la zona de interés donde pensamos que puede estar el cuarto minero”, expuso la funcionaria federal.

“Sí, sí por supuesto, nos faltan cosa de 100 metros nomás... esperemos que haya resultados óptimos, para en la noche haremos un corte, cosa de las 09:00, 10:00 de la noche, y otro corte mañana (domingo) a las 06:00 de la mañana ya esperando llegar al punto”.

Velázquez Alzúa sostuvo que se registró un avance muy importante de 55 metros de retiro de jale, aunque no representa que sea así cada 12 o 18 horas, al ir enfrentando nuevos problemas o facilidades.

Refirió que, al encontrarse con varios puntos con burbujas de aire, se mantiene la esperanza de encontrar al minero con vida.

“La verdad es que nos hemos dado cuenta de que hay muchas zonas de vida, estas burbujas de aire son muy importantes y que con las condiciones que tenemos, tenemos la esperanza”.

La titular de Protección Civil manifestó que ahora se tiene mucha información de los instrumentos y los horarios, por lo que se está en la búsqueda de cualquier indicio que revele que están cerca del trabajador.

Por este motivo, enfatizó que nada más es cuestión de hacer lo correcto, no distraerse y estar muy concentrados en esta tarea básica para llegar a esta zona de interés.

Velázquez Alzúa refirió que hasta el momento no se ha tenido información del minero que se extrajo de la mina sin vida, lo que es necesario para tener claridad del que sigue atrapado.

“No tenemos todavía la información, ojalá que ya no tardar la Fiscalía en darnos ese dato para tener mayor claridad del cuarto minero”.