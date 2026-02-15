$!Refrendo vehicular en Rosario mantendrá precio de 2025 hasta el 31 de marzo

EL ROSARIO._ Al sostener que hasta el 31 de marzo se tendrá el refrendo vehicular a precio del año pasado, Jorge Alberto Arroyo Rodríguez, jefe de la oficina de Recaudación local, llamó a la ciudadanía aprovechar y ponerse al corriente con este pago. “Pues que aprovechen de aquí hasta el 31 de marzo para venir a pagar su refrendo vehicular y estar al corriente”, manifestó.

El periodo dio inicio desde el 1 de enero y se extenderá hasta el próximo 31 de marzo próximo. “Ahorita lo que se está ofreciendo es el pago de la calca con el valor del año anterior el 2025”, explicó Arroyo Rodríguez. Asimismo, detalló que los vehículos modelos 2011 para atrás tienen un subsidio por lo que el costo de la calca es de mil 24 pesos, y del modelo 2012 a la fecha el costo es de 2 mil 118 pesos.