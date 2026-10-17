Refuerza Gobierno de Sinaloa acciones contra la violencia hacia mujeres en Escuinapa

MAZATLÁN._ Ante la incidencia de feminicidios en el sur de Sinaloa, especialmente en Escuinapa, el Gobierno de Sinaloa implementó una estrategia específica para atender la violencia contra las mujeres en ese municipio, donde las autoridades reconocen que el número de casos es elevado en proporción a su población.

La Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, señaló que la semana pasada acudieron al municipio para presentar acciones particulares de atención y prevención, además de dar seguimiento a las investigaciones por los asesinatos de mujeres.

“Sí, efectivamente hay un problema ahí significativo, por eso la semana pasada estuvimos en Escuinapa y dimos a conocer una estrategia muy particular para ese municipio, entendiendo que, de acuerdo al número de población que tiene, el porcentaje es muy elevado”, comentó.

Domínguez Nava agregó que, como parte de las acciones de seguridad e investigación, tenía conocimiento de que el día anterior se había detenido a uno de los presuntos responsables de uno de los feminicidios registrados en el municipio, aunque no ofreció mayores detalles sobre el caso.

“Tenemos entendido que también se ha intensificado la estrategia y ayer creo que detuvieron a uno de los responsables de uno de los feminicidios. Entonces, pues vamos a seguir dando seguimiento”, declaró.

Por su parte, Brenda Rocío García Félix, titular de la Secretaría de las Mujeres de Sinaloa, explicó que las autoridades de los tres órdenes de Gobierno han analizado los casos para definir acciones coordinadas, en conjunto con la Secretaría de las Mujeres federal y los institutos municipales de las mujeres.

La funcionaria indicó que el plan integral presentado en Escuinapa busca proteger a niñas, adolescentes y mujeres del municipio, mediante acciones enfocadas en prevenir la violencia y fortalecer la atención a quienes se encuentran en situación de riesgo.

“En Escuinapa ya presentamos un plan integral para precisamente proteger el bienestar de las niñas, adolescentes y de las mujeres en general del municipio”, manifestó.

La funcionaria detalló que el programa fue presentado el viernes de la semana pasada y que actualmente se encuentra en una etapa de ejecución, a través del Centro Libre de Escuinapa.

“Hemos estado presentando el programa, lo hicimos la semana pasada, el viernes pasado, y ahora estamos ya aterrizando ese programa, ya se está ejecutando a través del Centro Libre en Escuinapa”, afirmó.

De esta forma, detalló que la estrategia contempla la coordinación entre instituciones estatales, federales y municipales para definir líneas de acción frente a la violencia contra las mujeres.

Finalmente, Domínguez Nava señaló que se mantendrá el seguimiento a la situación en Escuinapa, donde la incidencia de feminicidios ha motivado una intervención específica para reforzar la prevención y la atención a niñas, adolescentes y mujeres.