$!Refuerzan coordinación en Escuinapa ante posible afectación por la tormenta tropical Raymond

De acuerdo a un comunicado, la coordinadora de Protección Civil Municipal, Evelia Guadalupe López Hernández, dio a conocer que en esta reunión participaron el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental; la presidenta del Sistema DIF, María Guadalupe Stone; el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Comandante Hilario Javier Martínez Gómez; la presidenta de Cruz Roja, Ana Luisa Bautista; la encargada de Capitanía de Puerto, Silvia Flores Luna; el comandante operativo de Protección Civil, Eric Quintanilla; el comandante de Bomberos, Gilberto Toledo García, así como personal de Vialidad.

ESCUINAPA._ Ante el pronóstico de posibles afectaciones por la tormenta tropical Raymond, el Consejo Municipal de Protección Civil sesionó de manera extraordinaria este viernes, con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional y garantizar una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad.

“El propósito es mantener una comunicación constante y una coordinación efectiva entre todas las corporaciones de emergencia, priorizando la protección de las familias que pudieran verse afectadas por los efectos del fenómeno tropical”, destacó López Hernández.

Agregó que, de ser necesario, se habilitará un refugio temporal en la comunidad de La Concha, Escuinapa, para lo cual ya se ha establecido contacto con los directivos de la escuela secundaria y el comisario de la localidad, a fin de contar con el espacio y apoyo requerido.

Finalmente, la funcionaria subrayó que todas las corporaciones de auxilio, entre ellas Protección Civil, Bomberos, Seguridad Pública y Cruz Roja, permanecen en estado de alerta, listas para actuar de inmediato ante cualquier situación derivada del paso de la tormenta.