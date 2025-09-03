$!Refuerzan en Escuinapa retiro de polarizados a vehículos

ESCUINAPA._ La campaña de retiro de polarizados a los vehículos se ha incrementado en comunidades del valle de Escuinapa, informó Tránsito Municipal.

A los conductores que se nieguen al retiro se les aplicará una sanción que podría llegar a los mil 500 pesos, advirtió el Oficial Francisco Moreno, quien está a cargo del operativo.

“Se están recogiendo todos los polarizados de aquellos que no tengan visibilidad hacia adentro; quien no quiera se le hace una boleta de infracción”, dijo.