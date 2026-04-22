$!Refuerzan recolección de basura en La Cruz, con nuevas rutas y servicio los domingos

LA CRUZ, Elota._ Con el objetivo de eficientar el servicio de recolección de basura y fortalecer los servicios públicos en el municipio, el Ayuntamiento de Elota anunció la implementación de nuevas rutas y una reestructuración en la planeación del sistema de recolección.

El Alcalde Richard Millán Vázquez informó que como parte de esta estrategia, el servicio operará también los días domingos, con el fin de evitar la acumulación de residuos en colonias y espacios públicos, garantizando así una ciudad más limpia y ordenada.

“Queremos que todos ustedes tengan un servicio de calidad, y para ir avanzando en el tema de la basura es por eso que se va a trabajar domingo tras domingo”, expresó el alcalde en un boletín al destacar la importancia de estas acciones para el bienestar de la población.