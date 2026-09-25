$!Refuerzan seguridad en Escuinapa con dos nuevas patrullas y mayor coordinación

ESCUINAPA._ Al poner en circulación dos nuevas patrullas de Seguridad Pública en Escuinapa, el director de la corporación, Rosario Camacho García, informó que a partir de la próxima semana la coordinación entre los tres niveles de gobierno será mayor al tener una misma frecuencia de comunicación. Así se lo dio a conocer al Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental, con lo que esperan que la reacción de respuesta ante hechos de inseguridad sea más rápida.

“Son dos patrullas que envía el Gobierno del Estado, los radios llegarán la próxima semana para las tres corporaciones de gobierno. Vamos a estar en la misma coordinación tanto municipal, estatal y federal”, dijo. Se estará trabajando más sobre la zona, apuntó, y a su vez reconoció que se ha complicado el tema de inseguridad, pero también que se está buscando cómo ir mejorando y se ha incrementando la presencia de corporaciones federales. “Se nos está dando mucho apoyo”, sostuvo.

Por su parte, el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental indicó que se tiene una campaña permanente para la construcción de una cultura de la paz, en materia preventiva. “No vamos a dejar de trabajar en las áreas sustantivas para el combate de las conductas violentas”, dijo.