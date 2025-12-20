Refuerzan seguridad en Rosario tras hechos violentos en Escuinapa

MAZATLÁN._ Tras los hechos violentos registrados en Escuinapa esta semana, en Rosario ya se refuerza la seguridad de la mano de fuerzas federales para salvaguardar la integridad de sus habitantes, afirmó la Alcaldesa Claudia Valdez Aguilar.

Para evitar que dichos incidentes se extiendan a su territorio, dependerán de los trabajos realizados por los tres niveles de Gobierno, agregó la Presidenta Municipal de Rosario, quien este sábado asistió al Tianguis Ganadero instalado en Mazatlán.

Además, agradeció la ayuda que actualmente está brindando la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa para asistir a los habitantes de la zona serrana.

“Estamos trabajando en coordinación con los tres niveles de gobierno. Hay un operativo federal que ellos realizan y nos están apoyando como municipio para salvaguardar la integridad de todos los rosarenses. Entonces, ellos traen en coordinación con Seguridad Pública y asimismo los avances que tienen que hacer en cuestión de seguridad”, dijo Valdez Aguilar.

“Seguimos trabajando en coordinación a través de Sebides; ellos acaban de subir la semana pasada, han estado subiendo y han estado trabajando en coordinación con la gente. Nos han apoyado mucho para atenderla, los cual estamos muy agradecidos porque nuestro Gobernador nos está echando la mano ahí con ellos”.

Sobre el tema de las personas desplazadas de sus hogares debido a la violencia, Valdez Aguilar informó que siguen atendiendo el problema a través de Sebides, aunque mucha gente está regresando a sus comunidades al ver que la situación está tranquila en la zona.

“Tenemos gente de San Marcos Otatitán, gente también de Las Habitas, de Agua Caliente de Los Panales, allá es donde tenemos gente desplazada y alguno que otro que ya se está regresando, que sea de La Rastra, de Corral de Piedras, de aquellos lados donde estamos a veces los conflictos”, comentó.

“Santa María se ha estado tranquilo en estos días; hay sus situaciones, pero ahorita no nos han reportado nada afortunadamente. La cabecera hasta el día de hoy está tranquila, afortunadamente el día de hoy (sábado) tenemos la inauguración de la pista (de hielo), esperamos que así siga y podamos cerrar el año de la misma manera”.

LA Alcaldesa añadió que la prioridad en 2026 para su gobierno será establecer y garantizar la seguridad a sus residentes, por lo que espera seguir contando con el apoyo de las instituciones de Gobierno federal para lograrlo.