ESCUINAPA. _ Aunque inicialmente condicionó su voto a la comparencia del director de Obras Públicas, el regidor Gabriel Astorga Ceja votó en contra de la construcción de una techumbre en la secundaria de Ejido La Campana, durante la primera sesión ordinaria del mes.

La Alcaldesa Blanca Estela García Sánchez propuso la ampliación de obras del impuesto Predial Rustico para la construcción de techumbre en la secundaria Leopoldo Sánchez Celis por un monto de 867 mil 131 pesos con 46 centavos.

El proyecto fue informado por personal de Obras Públicas, sin la presencia del director de Obras Públicas Jesús Contreras Sandoval, el funcionario a cargo del proyecto indicó que esta techumbre se cayó durante el paso del huracán Willa y desde entonces se espera en esta institución por que sea reparada.

La solicitud en Cabildo fue hecha también por la directora María Josefina Medina Silva quien señaló que la obra beneficiará a más de 116 niños e indicó que se requiere de manera urgente debido a las condiciones de calor actuales.

“Es una necesitad principal y apremiante porque se nos han desmayado niños”, dijo.

Al abrirse el tema a debate, el regidor independiente Gabriel Astorga Ceja solicitó la palabra e indicó que, aunque sabe que existe una necesidad, su voto no se daría a favor, debido a que desde 2023 han solicitado mediante oficios la comparecencia del director de Obras Públicas Jesús Contreras Sandoval y no se ha dado.

“Es necesario la techumbre más por el clima... pero quiero aprovechar y quiero manifestar que en repetidas ocasiones he estado pidiendo información al director de Obras Públicas a través de oficios y siempre su respuesta ha sido de manera negativa... para poder aprobar en mi caso particular necesito de la información que requiero, inmediatamente después yo votare ese punto”, dijo.

No está en contra de la construcción de la techumbre, aclaró, pero no votar a favor es una forma de mostrar su rechazo a la información que han solicitado y se les ha negado, mientras que el funcionario no acuda a Cabildo su voto no será a favor, pues requieren hacer presión, señaló.

“Independientemente de quien haya venido hoy a hacer solicitud, mientras el ingeniero no venga será no, necesitamos hacer presión para que el ingeniero dé cuentas”, dijo.

La regidora de Movimiento Ciudadano Ximena Moreno Sánchez indicó que en su caso el voto sería a favor, pues en las comunidades la única herramienta que tiene los niños para salir adelante es la educación.

Una techumbre para ella no solo representa una comodidad en infraestructura, sino que les permite a los menores poder acceder a actividades recreativas, culturales y artísticas.

A este punto se sumaron a favor la regidora independiente Dulce Virginia Osuna Crespo y el Sindico Procurador José Antonio Prado Zárate, mientras que la Alcaldesa Blanca Estela García Sánchez precisó que se puede llamar a la comparecencia al funcionario que solicita el regidor.

“Independientemente de que el ingeniero no se ha acercado a hacer un informe esta es una obra muy necesaria, no se puede seguir sufriendo los jóvenes por alguien que no se ha presentado, reitero la petición de solicitar comparencia no por eso detener una obra tan necesaria, tan justa”, señaló García Sánchez.

La obra es una necesidad para los estudiantes y considera que es importante hacerla, mientras que el tema de comparecencia del funcionario que solicitan está ya acordada y asentada en las actas.

“Todas las obras son necesarias, gente que padece charcos hace falta pavimentación, un alumbrado público, nada más pongamos hora y fecha el día que venga el ingeniero y la aprobábamos”, dijo el regidor Astorga Ceja.

El punto fue aprobado por unanimidad y con la votación en contra del regidor independiente.