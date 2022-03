Regidor denuncia que utilizan Palacio Municipal de Escuinapa para fiestas

ESCUINAPA._ El Regidor del PT Gabriel Astorga Ceja denunció que hace días, en horario laboral, se realizó una fiesta de cumpleaños a una empleada del Ayuntamiento en Palacio Municipal, lo que consideró cuestionable porque se deja de atender a la ciudadanía.

“Sé que a los escuinapenses nos gustan las fiestas, tener un rato agradable con los amigos, pero sin ser mocho, ni persignado, simplemente no me gustaría que se repitiera una fiesta en el Ayuntamiento, al parecer fue hasta en horas laborales, creo que da mucho qué desear”, manifestó a la Alcaldesa Blanca Estela García Sánchez.

Expresó que no tiene nada en contra de la persona festejada, que le parecía alguien atento y que realiza bien su trabajo, y que al final era la persona menos responsable del hecho, por lo que considera que la situación no debe repetirse.

“Hay gente que viene de fuera, de aquí, gastando pocos recursos que tiene para solicitar un apoyo y que les digan que no hay apoyo, los funcionarios comiendo en una fiesta, hay modos, no soy tampoco que me espante, pero creo que es aquí un lugar donde se deciden cosas importantes como Ayuntamiento, nadie está en contra de las fiestas, pero creo que fue una decisión desafortunada, cometió error en decir que se podía hacer aquí, no quiero crucificar, pedirle que en lo sucesivo no vuelva a ocurrir”, dijo.

La Alcaldesa Blanca Estela García Sánchez señaló que giró instrucciones para que a partir de esa fecha en que ocurrió el evento, se suspendan toda clase de celebraciones.

“No fue una fiesta, fue una comida, fui un momento, a partir de ese día que vemos como empiezan a atacar o haber molestias se giró documento donde se suspenden todo ese tipo de eventos de cumpleaños”, dijo la Presidenta.