$!Regidora atiende petición de apoyo de medicamento de familias del Tablón 1, en Rosario

ROSARIO._ En respuesta a la petición realizada por vecinos de la comunidad del Tablón 1, la regidora del Partido Verde, Ana Quevedo, realizó la entrega de medicamentos.

La entrega la realizó el doctor Ignacio Pasos, militante de este organismo político.

La solicitud se planteó al tratarse de una comunidad que se encuentra distante de la cabecera en ocasiones es complicado acceder a una atención médica rápida, dijeron las familias.