$!Regidora atiende petición de apoyo de medicamento de familias del Tablón 1, en Rosario

ROSARIO._ En respuesta a la petición realizada por vecinos de la comunidad del Tablón 1, la regidora del Partido Verde, Ana Quevedo, realizó la entrega de medicamentos.
La entrega la realizó el doctor Ignacio Pasos, militante de este organismo político.
La solicitud se planteó al tratarse de una comunidad que se encuentra distante de la cabecera en ocasiones es complicado acceder a una atención médica rápida, dijeron las familias.
“Nosotros siempre estamos atentos al llamado de los rosarenses, donde estén, ya sea en la cabecera o en las comunidades, ellos saben que cuentan conmigo, y ahora con el Doctor Pasos los temas de salud son una prioridad, es una de las necesidades básicas de las familias”, comentó Quevedo.
La regidora refirió que aprovechó el acercamiento con la ciudadanía para escuchar las necesidades que se tienen en la comunidad y se comprometió a llevarlas ante el Cabildo para buscar que se atiendan lo más pronto posible.