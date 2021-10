Regidora de Escuinapa dice que decisión de arrendamiento de camiones recolectores la debe tomar el nuevo gobierno

ESCUINAPA._ Al Alcalde Emmett Soto Grave se le ‘cayó’ uno de sus últimos negocios que quería hacer con el arrendamiento de camiones recolectores de basura, señaló la regidora Mayra Andrade Padilla.

La edil indicó que no se trata de que los regidores no lean, ni analicen los temas a tratar en cabildo, sino a que una decisión de arrendamiento por 10 millones de pesos bajo la modalidad directa, es una decisión que debería tomar una nueva administración pública no la que está por concluir.

“Difiero lo que dice el Presidente, cuando dice que no entiende a que van los regidores a Cabildo, que no leen, más bien resulta sospechoso que a un mes de terminar esta administración solicite primero pasar a comisión el análisis para adquirir vehículos recolectores, al parecer se le cayó uno de sus últimos buenos negocios”, dijo.

El Alcalde confiaba en que tendría mayoría de votos, como ocurrió en 2019, que solicitó que se aprobara un crédito por 12 millones de pesos ante Banobras, el cual sí obtuvo mayoría para gestionar pero que el Congreso no lo autorizó.

Hoy busca de nuevo un crédito, para lo cual tendría que dar un enganche a la empresa arrendadora de un millón de pesos, además que sería una adjudicación directa a una empresa, lo cual es sospechoso, pues señala desde hace meses que no hay dinero en Tesorería.

“Ahora una empresa misteriosamente sí le proporciona crédito, algo no nos cuadra, es un negocio, ese es el coraje y que por primera vez no tuvo mayoría en Cabildo, este punto es muy sencillo, dejemos a la nueva administración tomar estas decisiones”, dijo.

Como regidora, dijo, su postura es defender los intereses del municipio, no ser comparsa del Alcalde Emmett Soto Grave, en decisiones que terminarán perjudicando a una nueva administración pública y al municipio pagando una nueva deuda por tres años y con camiones de renta, no propiedad del Ayuntamiento.

“Cuando habla de que no hay un voto razonado, le quiero recordar el supuesto voto razonado de ellos, para autorizar una carta de opinión favorable para un Oxxo que no existe, así como condonar impuesto a Fonatur, a pesar de deberse millones de pesos a Jumapae”, dijo.

Andrade Padilla indicó que el voto ha sido razonado y puede dar las explicaciones al respecto a los ciudadanos, pues su presencia en Cabildo fue defender las causas y los recursos de los escuinapenses.

El Alcalde Emmett Soto Grave solicitó al Cabildo la autorización para que se fuera a análisis el arrendamiento de 2 camiones recolectores de basura por casi 10 millones de pesos, con lo que se daría un enganche de un millón de pesos y pagos mensuales por 36 meses de más de 250 mil pesos, el punto no fue autorizado por 6 regidores, dos de ellos de Morena.