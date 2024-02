”Esto para persuadiblemente encubrir la falta administrativa grave con lo establecido en los artículo 63 bis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”, dijo.

Aguilar aseveró además que por indicación de la Alcaldesa Claudia Liliana Valdez Aguilar se ocultó y votó en contra de la solicitud expuesta por las ediles del PAS, donde se pedía se hiciera pública la nómina.

La edil pasista declaró que tuvieron la resolución a la denuncia interpuesta ante la ASE, donde se obligaba al Ayuntamiento local a transparentar la nómina.

Ante los señalamientos, la Alcaldesa de Rosario no emitió ningún comentario.

La Regidora Jesús Cristina Arrollo denostó los señalamientos al tiempo que dijo que no respondían a indicaciones de ningún tipo.

”Hay que ser más asertivos en los asuntos, ¡no lo vamos a votar!, pero sí quiero informar una cosa, que como Cabildo tenemos obligaciones; una de las obligaciones que las regidoras del PAS nunca han cumplido es que no firman las demandas”, expuso.

Al tiempo que respondió a los señalamientos: “Yo en lo particular realizo mi trabajo, nadie me dice cómo actuar, pertenezco y me reafirmo a un proyecto y en el tema de las nóminas hemos dado respuesta”.

Arrollo, pese a asegurar categóricamente que no votarían el punto, pidió que interviniera el responsable del departamento de Transparencia, Rolando Morales Pacheco, quien al recibir la anuencia del Cabildo, indicó que se mantiene la información en el portal.

Por su parte, la Regidora del PAN, Celida Ovalle, ante los señalamientos abandonó la sesión sin solicitar la debida dispensa del Cabildo.