Regidora en Escuinapa plantea negociar con trabajadores que vayan a salir de la administración

ESCUINAPA._ Para evitar demandas que pueden convertirse en laudos millonarios, se tiene que buscar llegar a buen acuerdo con trabajadores que serán despedidos, planteó la regidora del PRI Celia Sarabia Abrajan.

“El tema de laudos es tratar de que esta situación no se siga acrecentando, ver cómo será el reacomodo, llegar a buenos acuerdos con los empleados... tratar de no hacer crecer los laudos, no sufrir tanto como la administración pasada”, dijo.

Indicó que la Ley Federal del Trabajo está hecha para arropar y proteger a los trabajadores, por lo que difícilmente se puede llegar a ganar cuando un empleado es despedido.

Razón por lo que, al iniciar esta nueva administración, es importante ir trabajando de manera adecuada los despidos, precisó durante la sesión ordinaria número 2.

Manifestó que la administración pasada tuvo grandes problemas financieros al tener demandas finiquitadas, con laudos millonarios que tuvieron que negociarse con trabajadores.

Hasta el momento no se ha definido cuántas personas serán despedidas, algunos ex empleados esperan en las bancas que se les den indicaciones, todos los ex empleados tienen adeudos de salarios de entre tres semanas y un mes, pues un recurso prometido a la administración pasada por el Gobierno del Estado para estos pagos, hasta el miércoles no habían llegado.

El Ayuntamiento tenía demandas laborales desde 2017 pero estas aumentaron con más de 50 cuando empezó la administración del ex Alcalde Emmett Soto Grave, quien además cesó a personal sindicalizados.

Las demandas causaron laudos en 2021 cuando la ex Alcaldesa Blanca Estela García Sánchez inició la administración pública y el monto de pagos superaba los 52 millones de pesos.

La ex Alcaldesa negoció con alrededor de 14 trabajadores que fueron reinstalados con un pago menor a lo que la demanda sentenciaba, otros conveniaron pagos pero no quisieron ser reinstalados, y Blanca Estela García Sánchez informó entonces que estaba siendo apoyada por el Gobierno del Estado, por esto hasta fines de su administración se habían pagado más de 4 millones de pesos.