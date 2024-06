“Se logró identificar (que los trabajadores despedidos) estaban atendiendo un proceso electoral anterior por el que pasamos, estaban apoyando a un candidato que no era, ustedes saben porque partido estaba la presidenta, por lo que se manifiesta como un revanchismo”, dijo.

Le llama la atención que los despidos sean de estas personas o personas que tenían familiares apoyando a otros candidatos, por lo que quería que los regidores vieran los rostros de los trabajadores.

“Si usted solicitó que despidieran por desahogar nómina, hubiera empezado por gente que la acompañó en la campaña, ustedes lo saben, se fueron de permiso, especialmente en DIF para irse a hacer campaña, ahí está recursos humanos, que nos muestre, estaban aquí por cierto el día que se reinstaló a la Presidenta”, dijo.

La Alcaldesa indicó que tenía que ser responsable y salir con las personas que entró, por ello estaban despidiendo, no quería que como en la administración anterior se tuviera que lidiar con ex trabajadores, como ex directores que mantenían demanda laboral contra el Ayuntamiento, pues en esto los únicos que pagan son los ciudadanos que no tienen servicios adecuados por pagar laudos.

En el caso de las personas presentes en el Cabildo, le señaló que los había atendido y estaban por llegar a un acuerdo, pidió a los trabajadores que señalaran si era o no real, a los que estos respondieron que sí.

Negó que hubiera revanchismos políticos y señaló que continuarían las depuraciones con responsabilidad y con recursos para liquidar para no dejar problemas a la próxima administración.