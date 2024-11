$!Regidoras califican de ‘inconstitucional’ sesión de Cabildo ante ausencia de Alcaldesa en Rosario

Previo al encuentro las ediles del Partido del Trabajo y Acción Nacional, sostuvieron ante el resto del Cabildo que la sesión no se puede llevar a cabo en ausencia de la Alcaldesa y sin nombrar un suplente, alegando que en este acto la figura de la Secretaría del Ayuntamiento no puede hacer las veces de Presidenta Municipal.

Situación que generó la discusión sobre la legitimidad de esta suplencia entre las regidoras en mención con el Síndico Procurador Vigilio Sánchez Sarmiento y el abogado del Ayuntamiento Francisco de Los Santos.

“¿Por qué vas a abrir una sesión de Cabildo si no perteneces?, si no eres el indicado, si no eres el presidente para abrir. Dime dónde está la atribución que me diga aquí, que me diga la ley quién más puede abrir la sesión de cabildo, que la ley me lo diga no una persona”, sentenció Ruiz.