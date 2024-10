ESCUINAPA._ No está aprobada por la Comisión de Trabajo la jubilación del Secretario del Ayuntamiento, Luis Eduardo Enciso Guzmán, por lo que se deslindan de esta resolución, manifestaron las regidoras Jazhel Acosta Alemán y Dulce Virginia Osuna Crespo.

El tema de la jubilación emitida por la Comisión de Honor y Justicia no tiene la validez al no haberse enviado a la Comisión de Trabajo como marca el procedimiento legal, señaló la regidora Acosta Alemán.

El tema fue puesto en la ‘mesa’ de nuevo durante la sesión de Cabildo, debido a que se informó el caso de dos elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal que habían sido aprobados para su jubilación por la Comisión de Honor y Justicia, estos casos previamente habían sido enviados a la Comisión de Trabajo.

“Se trata de enviar la solicitud de jubilación a la Comisión de Trabajo para nosotros presentar dictamen, uno de los elementos (de jubilación) lo sabe, tiene uno casi 2 años, otro varios meses preguntando por la jubilación y nos decían que se tenían que regresar a la Comisión de Honor y Justicia, es la primera vez que ocurre así”, dijo la regidora.

Estos casos fueron enviados a la Comisión de Honor y Justicia, esto a su vez lo pasa de nuevo a la Comisión de Trabajo para que avale la resolución; la primera solo es para revisar que el expediente esté en perfecto orden, la segunda oficializa esta información para que se den las pensiones o jubilaciones, indicó.

“Ese es el proceso en todos los municipios, a excepción de este municipio a días de terminar la administración”, señaló.

Pese a todo, en la sesión ordinaria del 16 de octubre se informó de un listado de seis personas que se pensionaban y jubilaban donde la excepción de haber pasado por la Comisión de Trabajo fue la del Secretario Eduardo Enciso Guzman, quien además se jubiló como Inspector, un cargo que no existe en la corporación.

“Ese es el asunto, no remitieron en ningún momento el expediente, no era para darle visto al pleno cuando no existe un dictamen de la Comisión de Trabajo, hoy día es vía informe, el Presidente (de la Comisión de Honor y Justicia) no lo solicitó, ni el director (de Seguridad Pública, Hilario Gómez Martínez) que son los únicos que pueden hacerlo”, dijo.