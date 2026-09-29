Regidores de Escuinapa condicionan respaldo a propuestas del Gobierno a cambio de salida de funcionarios

ESCUINAPA._ Regidores advirtieron que no aprobaran nada de lo que se les presente en materia económica o laboral en tanto el Ayuntamiento mantenga a funcionarios públicos de manera irregular.

“Mientras haya un Ayuntamiento irregular, con el Tesorero (Mauricio Díaz Sánchez) con el Oficial Mayor, no vamos a aprobar nosotros como regidores, presupuestos, ni nada”, dijo el regidor del PT Francisco Coronado Barajas, en la sesión ordinaria de este 29 de septiembre.

Es una decisión que mantienen como Cabildo, dijo Coronado Barajas durante la sesión en la que estuvo ausente el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental, pues los dos funcionarios mencionados están usurpado funciones, por lo que no se pueden votar propuestas solicitados por estos funcionarios, que no están avalados.

“Se tienen 12 expedientes desde el 25 de noviembre... no hay Oficial Mayor que lo sepa el pueblo, no se ha hecho sesión ordinaria o extraordinaria para nombrar a un tesorero o a un Oficial Mayor y eso no le preocupan al Presidente, que actúa de manera arbitraria”, dijo el regidor Teodosio Fausto García.

Indicaron que por eso se envió a mesa de trabajo, los expedientes laborales que fueron presentados por el director de Recursos Humanos Alejandro Vasquez Lemus, dado que no existe Oficial Mayor que los haya presentado.

Seis regidores solicitaron la remoción del Tesorero Mauricio Díaz Sánchez, días después de que se dio a conocer por parte del funcionario que los salarios de los ediles tenían compensación mayor al salario, además de que uno de ellos tenía préstamos de la Comuna con un incentivo para pagar la deuda.

Jaime Castro Ruelas fue nombrado Oficial Mayor después de que se le negó por mayoría, se realizaron dos sesiones más sin que los regidores se presentaran, pero al ser una segunda sesión el mismo día y, aunque no hubiera quórum, el Alcalde informó que era una sesión legal para nombrar al nuevo funcionario.