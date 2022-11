$!Regidores de Escuinapa dejan sus partidos y buscan otras opciones

ESCUINAPA._ El PRI y el PT dejarán de tener espacio en el Cabildo ante la renuncia de los regidores de esa fracción a sus partidos, por lo que la oposición queda en manos de Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional.

La regidora Dulce Virginia Osuna Crespo quien llegó como regidora plurinominal del PRI, presentó su renuncia al partido y pidió al Ayuntamiento se le considere como regidora independiente.

“No me voy a ningún partido, estoy analizando la posibilidad de irme al Verde, pero me mantengo como regidora independiente pero no descarto irme”, dijo.