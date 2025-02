$!Regidores de Escuinapa interponen denuncia de nulidad contra toma de posesión de Síndico Procuradora

Informó que además, la propuesta no fue aprobada por las dos terceras partes del Cabildo, por lo que no es una propuesta legal y lo que piden es que se reponga el proceso para que presente la Síndico Procurador una nueva propuesta para ese puesto.

“Es un juicio de nulidad que tiene que ver con el procedimiento realizado en la sesión número 6 de manera ilegal de la Síndico Procurador (Lucia Polanco Durán) que toma protesta como encargada del despacho del Órgano Interno de Control, figura que no existe”, dijo el regidor.

Indicó que el Síndico tiene la facultad de proponer el nombre al Cabildo, pero este debía votarse, pero la manera en que se realizó no es legal, por lo que García Díaz no puede estar en funciones.

“Le solicitamos al Tribunal es la suspensión de Francia porque se prestó de una manera arbitraria e ilegal a tomar funciones que no le corresponden y que nos propongan a otra persona, para valorar su perfil”, dijo.

Al señalarle que la encargada del OIC tenía la experiencia al haber estado ya dentro del Órgano, indico que no aceptarían esta propuesta en caso de reponerse el procedimiento, pues se prestó a estar como encargada de despacho del OIC cuando esto no existe.

“Aquí la situación de forma y fondo no es la persona, ni su perfil, la situación importante de porque se está demandando, es que el síndico procurador no respeta lo establecido en la ley municipal, nombro protesta como encargada de despacho, no existe encargado de despacho para el Órgano Interno de Control”, dijo.

Después de interpuesta la denuncia, esperan que en un plazo de 10 días se les notifique a las partes y que se define que es lo que se hará en este caso, pero es un tema que las autoridades correspondientes definirán.

Indicó que el procedimiento que debió seguir la Síndico Procurador era haber dejado como encargado al titular del OIC Marco Antonio Cazares Acosta para después realizar sus propuestas y que esta fuera aprobada por las dos terceras partes del Cabildo.