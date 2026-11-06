$!Regidores de Escuinapa proponen participar en sesiones de Cabildo a distancia ante problemas de inseguridad

La solicitud fue presentada a nombre de algunos regidores por el Regidor del PAN Eleazar Pacheco Polanco, para que fuera tomada como parte del orden del día.

ESCUINAPA._ Ante la vulnerabilidad por el tema de inseguridad, regidores de Escuinapa solicitaron que en caso de ser necesario o que esté en riesgo la seguridad de algún integrante del Cabildo se le permita participar de manera virtual.





“El punto principal era proponer en este caso de momento, punto de acuerdo para que los compañeros solicitaran con tiempo a la Secretaria de que si existía alguna situación extraordinaria de inseguridad en la cuáles se encontraran involucrados cualquier integrante de cabildo lo externaran.... Para que pudieran conectarse de manera virtual a la sesión de cabildo”, dijo.

Esto en caso de que el Regidor, Síndica, Secretaria o el mismo Alcalde estuviera en riesgo y la iniciativa pretende que cualquier integrante del Cabildo no quedará fuera de la toma de decisiones por no estar presente, indicó.

Ya existe un reglamento que por cuestiones de clima o por la pandemia que se tuvo se podía sesionar de manera virtual, pero no establece el tema de inseguridad, manifestó.

El planteamiento era que se tuviera en consideración para que se les tomara en cuenta a cualquier integrante de Cabildo que no pudiera estar, pues todos están con ese riesgo, sin embargo, la solicitud o el planteamiento hecho no fue aprobado, lo rechazaron, bajo el argumento de que ya se tenía un apartado de cuando sí se podían tener sesiones virtuales.

“Pero dejan de lado lo que es el tema de la inseguridad, yo lo veo en que se debe reconocer que estamos en una situación vulnerable todos y que está medida es en esencia el no detener la sesión", expuso.

Hasta el momento el Cabildo no ha tenido problemas de manera directa o personal en los integrantes en temas de su seguridad pero no se puede negar que la sí se está viviendo eso en el Municipio y ha ido incrementando.

Está última semana ha disminuido un poco pero hay regidores que viven en las comunidades que pueden encontrarse con una situación de inseguridad en su traslado y que la falta se justifique como por situaciones personales.

“Que se le ponga nombre que es un tema de inseguridad y participar virtualmente”, señaló.

El Regidor negó que se les haya afectado de alguna manera o que algún Regidor no haya estado presente en estás últimas sesiones por motivos de seguridad.

Pacheco Polanco indicó que no aprobar este punto propuesto de la participación virtual, minimiza el tema de inseguridad que se vive en todo el Estado.