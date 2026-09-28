$!Regidores de Escuinapa rechazan avalar cancelación de importe de $7.7 millones observados por la ASE

ESCUINAPA._ Regidores rechazaron la inclusión de un punto en la orden del día, que consistía en discutir el tema relacionado a una observación financiera de diciembre de 2025 marcado por la Auditoría Superior del Estado, por más de 7 millones de pesos.

El regidor del PT, Teodosio Fausto García pidió que se anulará del orden del día el punto, como parte del acuerdo con otros compañeros.

“Moción de orden para impugnar y retirar del orden del día, el punto séptimo de la convocatoria de esta sesión de cabildo, ya basta, es hora de dejarle bien claro a la Presidencia municipal y a la Tesorería que el Ayuntamiento de Escuinapa no es un patrimonio privado, ni este Cabildo es una oficialía de parte para venir a convalidar o blanquear a bote pronto y sin información el desastre contable, administrativo y legal en que han sumido a nuestra municipalidad”, dijo el regidor.

Indicó que la ley señala que los municipios serán administrado por un Ayuntamiento de elección popular, lo que exige que se les otorgue información completa y transparente, por lo que no pueden “a ciegas” hacer una cancelación de un importe de 7 millones 743 mil 198 pesos, bajo el argumento de “movimientos contables erróneos”, ya que constituye una violación a sus derechos de vigilar el patrimonio del pueblo, señaló.