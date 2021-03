Regidores de Escuinapa regresan al Cabildo tras quedar fuera de la elección de junio

ESCUINAPA._ El Regidor Alberto Ramos Corona, quien estaba con licencia desde el 6 de marzo, solicitó reintegrarse al Cabildo a partir de este miércoles.

“El día de ayer (martes) se nos entregó el oficio de revocación de licencia de Alberto Ramos Corona, se va a reintegrar a la próxima sesión de Cabildo”, dijo el Secretario del Ayuntamiento, Saúl Acosta Alemán.

A su suplente, Felipe Castillo, quien había tomado protesta el sábado pasado, ya se le notificó sobre esto y culminó su periodo como regidor, informó el funcionario.

Explico que también se reintegra al Cabildo Martha Elena López Corona, en su caso no se requirió llamar al suplente, debido a que ella marcó fechas para volver a su cargo.

El tiempo establecido en su licencia era el 22 de marzo, por lo que no se tuvo problema para que regresar a sus labores, no así el también regidor de Morena Santiago Lora Oliva, quien no ha solicitado regresar a Cabildo.

La semana pasada, informó, también renunció a sus labores la encargada de Activos Fijos, Nadia Garibaldi, quien aunque es jubilada del Ayuntamiento, estaba trabajando por honorarios en esta administración pública.

Acosta Alemán dijo que Lázaro Jiménez Betancourt, quien fungía como síndico de Teacapán, renunció a su cargo el 6 de marzo, y hoy se enviará al pleno del Cabildo su caso para que la suplente asuma el cargo.

“No tenemos un reglamento de síndicos y comisarios, así que vamos a poner a consideración del pleno a la suplente de Lázaro Jiménez, para que se le tome protesta”, señaló.

Hasta el momento ningún otro funcionario ha renunciado, tampoco síndicos o comisarios de otras comunidades.

Alberto Ramos Corona y Santiago Lora Oliva habían solicitado licencias de manera indefinida, pues el primero se registró en Morena como candidato a Presidente Municipal, y el segundo para reelegirse como regidor.

Al parecer Lora Oliva sí está dentro de la planilla que integraron PAS y Morena para el proceso electoral del 6 de junio.