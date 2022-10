Regidores en Escuinapa solicitan incremento de salario; Ayuntamiento no considera aumento, dice la Alcaldesa

ESCUINAPA._ Aunque no se considera hacer aumento de salarios en próximo presupuesto de egresos, sí se han tenido solicitudes de regidores para incremento en lo que corresponde a sus salarios, reconoció la Alcaldesa Blanca Estela García Sánchez.

“Los regidores sí han solicitado el aumento, tienen el mismo salario que en 2014, son años con el mismo salario, son 9 mil 700 quincenales más una cantidad por sus comisiones”, respondió.

Esto después de que se le cuestionara sobre el tema, pues en una de las sesiones de Cabildo, el regidor del PT Gabriel Astorga Ceja, señaló que el recurso que percibían era el mismo que 9 años atrás, ante el punto del regidor Francisco Corona Betancourt de que se eliminarán el recurso económico que se les daba por comisiones.

La Alcaldesa indicó que la realidad era que aunque los salarios a empleados sindicalizados habían tenido aumento, no era el caso de los ediles, que mantenían el mismo salario y ellos argumentaban como el índice inflacionario ha aumentado en este tiempo.

“Hay que ver como esta la situación financiera, sí es cierto que tienen como 8 años que no se modifica un sueldo de regidor, se han modificado otros salarios, ellos se basan en otros municipios que tienen sueldos mas altos”, dijo.

Es un tema que estará en análisis, se tiene que ver primero la situación financiera del Ayuntamiento que es un tema preocupante, debido al pago de convenios de laudos laborales, indicó, sin informar que regidores solicitaban esos aumentos.

Manifestó que se tiene que priorizar el recurso para los servicios, para la compra de material eléctrico que mantiene a oscuras algunas zonas del municipio debido a que se han robado o vandalizado el cableado.

Por su parte el regidor Francisco Corona Betancourt indicó desconocer que regidores están solicitando un incremento en sus salarios, pero es algo que no considera prudente debido a la situación financiera del Ayuntamiento.

“Ayer fue quincena, muchos trabajadores esperan el recurso porque son el sostén de su familia y no recibieron el sueldo, no estoy de acuerdo, ni he pedido aumento de sueldo, con lo que ganamos puede ser que nada sea suficiente ahorita pero el Ayuntamiento no está solvente para aumentos”, dijo.

Con el salario más lo de las comisiones se les pagan alrededor de 13 mil 500 pesos de salario más 1 mil 200 de gasolina, viendo la situación financiera del Ayuntamiento, un aumento sería una burla para los trabajadores y para el pueblo, indicó.

Para saber

Los Alcaldes constitucional y provisional Hugo Enrique Moreno Guzmán y Fernanda Oceguera Burquez tenían un salario diario de 1 mil 500 pesos, el Alcalde anterior Emmett Soto Grave lo aumento a 1 mil 960 pesos diario, la Alcaldesa Blanca Estela García Sánchez lo mantiene en 1 mil 500 pesos.