$!Regidores exigen información sobre la clínica ‘Escuinapa Sana’ tras meses sin funcionar

El edil pidió que la información sea entregada a la brevedad posible y que se siga considerando en asuntos generales de la sesión general del 28 de septiembre.

“El 25 de agosto solicité junto con mis demás compañeros, solicite en punto de acuerdo se nos entregará contrato de la clínica. A más de un mes, no se nos ha entregado nada”, dijo.

ESCUINAPA._ El regidor Eleazar Pacheco Polanco pidió al Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental que se dé información sobre la clínica “Escuinapa Sana”, que dejó de funcionar hace unos meses.

Por su parte, la regidora del Partido Verde Ecologista de México, Lucía Oceguera Búrquez, se sumó a la petición en la sesión ordinaria del 29 de septiembre, pues consideran que el Ayuntamiento es omiso en las solicitudes que se hacen por parte del Cabildo.

“Las cosas no están bien, principalmente con la clínica. ¿Y por qué menciono la clínica? Porque desde antes que nosotros aprobáramos esa clínica, preguntábamos cómo iban a ayudar y qué les iban a garantizar a los trabajadores en salud, principalmente en operaciones”, dijo.

No hubo respuestas y los trabajadores desde hace mucho señalan que no se les están pagando estos servicios médicos y sus medicamentos.

“No están recibiendo ningún servicio médico. Es una vergüenza que nosotros como Ayuntamiento no tengamos cómo brindarles a nuestros propios trabajadores un servicio de salud digno y que no podamos después de dos años resolver eso todavía”, dijo.

Esto se ha hecho una bola de nieve, apuntó, por lo que pidió que el Alcalde de Escuinapa resuelva ya este tipo de situaciones.