Regidores y servidores públicos de Escuinapa deberán ir al IMSS o Issste si tienen ese servicio: Alcalde

ESCUINAPA _ Los regidores y trabajadores que tengan servicio de salud en el Issste o IMSS deberán acudir a esas instancias en caso de requerirlo, indicó el Alcalde Víctor Díaz Simental.

El Alcalde manifestó que, ante los cuestionamientos de los regidores, que señalaron desconocer qué servicio de salud les ofrece el Ayuntamiento, precisó que cree que sí lo saben.

“Sí saben de la consulta, no están chiquitos (para no saber), el que tenga Seguro Social se va al Seguro, el que tiene Issste al Issste, es la ley, no es que lo diga Víctor Díaz, es lo que está en la ley nacional”, dijo.

De lo que se trata es que de todos tengan acceso a los servicios de salud, si a través de los años el Ayuntamiento ha pagado por servicios particulares no está bien y eso que está mal es lo que debe corregirse, señaló.

“Muchos trabajadores tienen Issste o Seguro por sus hijos o cónyuges, tienen que irse al Issste o Seguro, a esa persona que no tienen Issste o Seguro pues se les tiene que asegurar”, dijo.

No está de acuerdo, tampoco, con que se paguen medicamentos de patentes, porque se tienen las mismas de genéricos, que son las que incluso como médico usa.

No se puede seguir pagando medicamentos de patente, pues no hay capacidad económica para eso, por lo que todos (en el Ayuntamiento) deben usar medicamentos genéricos.

“Deben cambiarse a genéricos, no tenemos capacidad y no sería legal otorgar servicio para el que no tenemos capacidad, no es capricho son cuestiones de ley”, dijo.

El recurso económico médico sí se está gastando en apoyar a las personas que tienen que ir a consultas fuera, que requieren de estos gastos, a las personas que van a hemodializarse.

“Que digan ¿no me dieron para hemodiálisis? No hay quien lo diga, en eso se gasta (el presupuesto de salud), en personas que van de un lado a otro a consulta es salud...van a ver con mucha precisión que se gasta mucho”, dijo.

Regidores de diversas fracciones indicaron que necesitan explicaciones sobre los gastos en salud, pues de acuerdo a trabajadores no se les está otorgando recursos para ello, ellos mismos no saben a qué servicio de salud pueden acceder.