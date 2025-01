Registra Escuinapa apagón general por lo que comercios atienden entre penumbras

ESCUINAPA._ Trás una serie de apagones se registró un apagón de energía general en Escuinapa.

Comercios, bancos, instituciones de salud y tortillerías han parado sus labores debido a que el último apagón ya tiene más de una hora que se presentó.

“No sabemos qué pasó, era apagón tras apagón y de pronto ya no regresó la luz, el problema es que no podemos cobrar o cobramos, pero no registramos nada”, dijo una de las empleadas de un negocio de cosméticos.

En la calle la pregunta constante es que está ocurriendo, pues no hay explicación de ninguna autoridad para este apagón, mismos que son constantes en temporada de calor.

“Nos suspendieron la consulta en el Seguro porque no hay luz, se iba y venía, pero pues ya no se pudo hacer la consulta”, dijo Ximena Rodríguez.

En el mercado se atiende a los clientes entre penumbras y otros locatarios hacen uso de lámparas recargables.

“No hay tortillas, nos paró todo el que no haya luz”, dijo una dependiente de tortillería.

La falta de energía no solo supone pérdidas económicas en negocios, sino también en aparatos que se conectan indicaron, pues al llegar la energía a veces pueden “tronar” los aparatos.