$!Registra mina de Rosario intensa movilización de corporaciones y personal

La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, regresó muy a prisa la tarde de este martes a la mina Santa Fe, en la zona serrana del municipio del Rosario, horas después de manifestar que es probable que este día se encuentre a los tres trabajadores atrapados en este lugar.
Fue poco después de las 10:00 horas de este 7 de abril cuando declaró que durante las últimas horas se avanza de manera importante en la extracción de agua y jal en un vado que obstaculizaba el paso de los rescatistas para llegar a donde se cree que están al menos dos de los tres mineros atrapados.
Por ello dijo que es probable que la tarde de este martes se logre dar con ellos y rescatarlos, por lo que se tendrían buenas noticias.
Por la mañana salió de la mina a reuniones a la cabecera municipal escoltada por elementos de la Secretaria de Marina.
Sin embargo, cerca de las 15:00 horas a bordo de la camioneta es que normalmente se traslada regresó velozmente a la mina, sin detenerse a atender a personal de medios de comunicación y sin escolta, la cual fue llegando varios minutos después.
Una media hora antes llegó al lugar un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana.
Hasta el momento ninguna autoridad ni el gerente administrativo de la mina ha informado si ya se logró encontrar a los mineros atrapados desde el pasado 25 de marzo o si se presentó algún otro obstáculo para llegar a donde se encuentran y rescatarlos.