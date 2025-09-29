$!Registra Salud primer caso de sarampión en Escuinapa

ESCUINAPA._ La Secretaria de Salud registró el primer caso de sarampión ‘importado’ en el municipio, por lo que ya se están haciendo labores de prevención y contención, informó Gerardo Kenny Inzunza Leyva, director de Prevención y Promoción de la Salud.
“Es un caso que se diagnóstico el 17 de septiembre, en Palmito del Verde, es una persona que viene del estado de Guerrero, es un niño de 6 años que llegó enfermo de sarampión”, dijo.
Son una familia de jornaleros agrícolas, afortunadamente se detectó a tiempo y se hizo un seguimiento con todas las personas que estuvo en contacto este menor.
Se realizó el cerco epidemiológico, se hizo el bloqueo vacunal, se hicieron acciones oportunas y es hasta el momento el único caso de sarampión.
“Se está haciendo campaña preventiva, empezamos a buscar zonas de riesgo y está es una, dónde hay personas migrantes”, dijo.
Este sábado pasado acudieron personas de diversas instituciones de salud a Isla del Bosque dónde se vacunaron a casi 600 personas.
Se sigue trabajando, indicó, en acciones de prevención en todo el estado, para evitar que haya casos de sarampión, están coordinados con los directivos de Vialidad y Transporte para vacunar a quienes llegan o viajan en camiones de jornaleros agrícolas.
“Para si llegan a detectar una persona enferma, nos avise para cuando toquen tierra sinaloense estar alertas y hacer medidas necesarias”, dijo.
Se están reforzando acciones, se están aplicando vacunas se están completando esquemas y están pendientes de cualquier situación que pudiera darse.
En Sinaloa son 17 casos de sarampión en todo el año, 1 en Escuinapa, Elota 3 casos, en Mochis 1, en Juan José Ríos son 12 casos; es el primer caso en el sur, manifestó Inzunza Leyva.
“Aclarar que todo estos casos son asociados a importación, que significa que todos esos casos que hemos tenido han sido personas que vienen fuera del estado y llegaron enfermos”, dijo.
No se ha tenido transmisión en el estado, solo están vigilantes de que no lleguen enfermos, indicó.
Inzunza Leyva indicó que es importante tomar en serio el sarampión pues la mayoría de las personas pueden tener la enfermedad con algunas manchitas, pero en niños con bajo peso puede haber secuelas importantes como ceguera, problemas auditivos, encefalitis y en algunos casos defunciones, van 14 en el país.