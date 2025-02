Registro de huertos de mango para exportación estará abierto hasta el viernes en Escuinapa

ESCUINAPA._ Este viernes 21 de febrero será el último día para el registro de huertos para exportación, con el fin de tener un registro que permita a los productores tener opción de venta a su fruta, indicó el presidente de la CNC y del Módulo de Riego de Escuinapa.

“La ventanilla de registro sigue abierta para registrar huertas, este 21 de febrero es el último día. Es importante que los productores pasen a registrar para que tengan opción de mercado no solo el mercado nacional”, explicó Rogelio Padilla Salcido.

Indicó que el tener registradas las huertas hace que se tenga la opción de que el mango se venda a empaques que exportan a Estados Unidos, Europa o Japón.

De no ser así, la opción solo es el mercado nacional, entre los que esta la industria que en ocasiones tiene un precio menor en la fruta que otros mercados.

“El que no registra su huerta, no puede vender para exportación, el mango se queda para la industria, para el deshidratado y los productores piensan ‘que al cabo ahí lo vendo’, pero de pronto hay mejor precio en exportación y no pueden venderlo”, dijo.

Padilla Salcido informo que Escuinapa tiene 13 mil hectáreas de todas las variedades de mango; la variedad principal es Keit; de Ataulfo, que es la primera variedad, se tienen alrededor de 2 mil hectáreas que se ubican en La Campana y Palmillas.

Manifestó que el año pasado se exportaron alrededor de 200 mil toneladas entre Escuinapa y Rosario, un número similar fue la fruta que se fue a la industria de jugos y deshidratados.