Registros y videos ayudan con posible ubicación de minero atrapado y la posibilidad de encontrarlo con vida: gerente

ROSARIO._ Información de registros y videos han permitido determinar una zona donde podría encontrarse al cuarto minero desaparecido con vida en mina Santa Fe, en Rosario, afirmó Álvaro Vargas Miranda, gerente Administrativo de la mina.

“Tenemos una hora exacta en la que él ingresa a mina y basados en esa información, pues determinamos la zona objetivo para poder hacer una búsqueda más focalizada... Ya tenemos un poco de precisión de tiempo, de videos, de información”, declaró.

Lo anterior a 18 días de búsqueda, y el rescate de tres mineros, uno de los cuales fue extraído sin vida.

Información la cual, sostuvo permite determinar los movimientos de esta persona, cuál fue su rutina de ese día, cuáles fueron sus movimientos, en qué momento ingresó a mina.

“Sí, la zona objetivo que tenemos, él tenía que presentarse ahí hacer una revisión de las obras, entonces tiene condiciones muy parecidas a donde encontramos a Zapata”, argumentó.

“Entonces nosotros mantenemos todavía la esperanza de que si él logró llegar a ese lugar, tiene muchas posibilidades de que está ahí esperándonos”.

Se espera que este sábado podría darse el encuentro del trabajador que permanece desaparecido, finalizó.