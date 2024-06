ESCUINAPA._ En una acalorada sesión de Cabildo y con la votación en contra de dos regidores, Blanca Estela García Sánchez regresó a la Alcaldía de Escuinapa una semana después de perder la reelección.

La sesión extraordinaria de Cabildo que marcaba como punto la aprobación a la reincorporación de labores de la edil tuvo un receso de 15 minutos pues regidores señalaron que era una orden del día mal planteada pues la Alcaldía no era un puesto vacante al estar Xochilquetzal Ramos Melchor como Presidente interina desde hace 3 meses y no había renuncia.

“El oficio que da lugar a esta convocatoria de origen está mal fundamentado, el cargo no está vacante, la Presidenta Municipal no ha renunciado, no pueden existir dos presidentes municipales al mismo tiempo”, dijo la Regidora del PAS, Jazhel Acosta Alemán.

La Regidora quien también solicitó licencia en febrero pasado y se incorporó hace una semana al Cabildo, indicó que no era la función de Cabildo votar para que García Sánchez regresará al cargo.

“Yo creo que sería un premio de consolación porque perdió las elecciones, así es que por dónde sea que lo vea esto es incorrecto”, dijo la Regidora.

Ante la negación de aprobar este orden del día se declaró un receso de 15 minutos, mientras que a las afueras esperaba García Sánchez.

En la segunda parte de la sesión, Xochilquetzal Ramos Melchor pidió su renuncia y se volvió a poner a consideración el regreso de García Sánchez, lo cual fue aprobado por la mayoría de Cabildo, con la votación en contra de las regidoras Jazhel Acosta Alemán y Dulce Virginia Osuna Crespo.