Regresa servicio eléctrico en Escuinapa, pero vuelve a encenderse transformador

ESCUINAPA._ Alrededor de las 21:00 horas, el servicio de energía se restableció en parte del centro de la ciudad, pero volvió a encenderse el transformador.
“Se volvió a prender el transformador, está ardiendo”, dijo un vecino a Noroeste.
Personal de CFE había acudido a subir las cuchillas nuevamente pero con el mismo transformador, pues les indicaron que no se tiene en existencia uno nuevo.
Que este prendido el transformador les genera incertidumbre y miedo, pues temen que alguna chispa de energía incendie alguna de las viviendas o comercios de las calles 5 de mayo y Severiano Moreno por lo que pidieron a las autoridades exhorten a CFE a resolver este problema.