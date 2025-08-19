El Sur
Regresa servicio eléctrico en Escuinapa, pero vuelve a encenderse transformador

Personal de CFE acudió a revisar, pero al marcharse, el transformador comenzó a arder
Carolina Tiznado |
19/08/2025 23:07
19/08/2025 23:07

ESCUINAPA._ Alrededor de las 21:00 horas, el servicio de energía se restableció en parte del centro de la ciudad, pero volvió a encenderse el transformador.

“Se volvió a prender el transformador, está ardiendo”, dijo un vecino a Noroeste.

Personal de CFE había acudido a subir las cuchillas nuevamente pero con el mismo transformador, pues les indicaron que no se tiene en existencia uno nuevo.

Que este prendido el transformador les genera incertidumbre y miedo, pues temen que alguna chispa de energía incendie alguna de las viviendas o comercios de las calles 5 de mayo y Severiano Moreno por lo que pidieron a las autoridades exhorten a CFE a resolver este problema.

