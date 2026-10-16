Regresan militares a Escuinapa tras semana de ausencia

ESCUINAPA._ Desde la noche del jueves 15 de octubre, comenzó a observarse nuevamente la presencia de elementos militares en distintos puntos de Escuinapa, luego de una semana sin vigilancia visible en el municipio.

Este viernes, efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) retomaron los recorridos de vigilancia en los accesos a la ciudad y los puentes.

“Están entrando muchos militares, por fin regresaron”, expresó un vecino durante la noche del jueves, ante la llegada de las fuerzas federales.

La ausencia de los elementos militares y de los puntos de revisión coincidió con una serie de hechos violentos que dejaron un saldo de 10 ataques con armas de fuego, ocho personas asesinadas y dos lesionadas, una de ellas mujer.

Entre las víctimas mortales se encuentran dos mujeres, un funcionario público responsable de la coordinación de Protección Civil y un exlíder ganadero. Estos homicidios ocurrieron en un periodo de seis días, de sábado a jueves.