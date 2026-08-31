$!Regresar a la aulas en la zona serrana de Rosario, solo es para aparentar que todo está bien: docentes

ROSARIO._ Al sostener que la zona se mantiene “caliente”, por lo que no existen condiciones de seguridad, maestros señalaron que volver a las aulas en la zona serrana del municipio es una simulación por parte de las autoridades para aparentar que todo está bien.
Ya que durante el inicio del ciclo escolar un convoy de autoridades, escoltó a un grupo de maestros a planteles de las comunidades de Los Copales, La Hacienda del Tamarindo y Matatán, tanto para primaria como de secundaria.
Se destacó que desde que inició la ola de violencia en la entidad, producto de la guerra de dos grupos armados, la zona serrana del municipio se ha mantenido con un foco rojo.
Así lo expusieron maestros mediante a un sondeo realizado por Noroeste, donde los docentes pidieron se les conservara en el anonimato por temor a represalias tanto por parte de las autoridades, además del contexto de inseguridad que se vive.
“Ellos con esta ida lo hicieron, quieren aparentar que todo está bien, ellos, el gobierno quiere aparentar que todo está bien, van a decir ellos que, con el hecho de haber subido, pues, ya está todo bien, el problema es cuando dejen de pasar con el gobierno ahí se vienen los problemas”, precisó.
“No, no está dada porque el gobierno no nos está respaldando a nosotros, se están respaldando ellos”.
Así mismo se descartó que existan garantías por parte de las autoridades de que la medida no les pongan en peligros, sino por el contrario ha habido amenazas.
“No nos garantizan nada, al contrario nos están amenazando, que si no vamos, que si no subimos pues que nos van a cerrar la escuela y que nos van a quitar la plaza”.
Así mismo se precisó que no están negados a acudir al plantel a trabajar sino que se cumpla el compromiso de resguardo de parte de las autoridades.
Se expuso que no hay condiciones, pues hasta el momento no se ha dado el retorno de las familias que por los hechos de alto impacto tuvieron que dejar sus hogares.
Por otro lado, indicó que la medida de seguridad tan sólo se ofreció a maestros del estado por lo que los federales tuvieron que acudir a sus planteles por su cuenta.
La medida, señalaron maestros federales, no representa una garantía para su integridad, ya que está latente el temor de una agresión.
“Irse con el convoy, pues no sabes cómo van a reaccionar, y así con el convoy no sabemos cómo esté la cosa. Ir en el convoy no nos asegura eso, ahora el convoy va porque van los de Servicios Regionales no porque vayamos nosotros los maestros, no nos van a llevar y traer todos los días”, señaló un docente.
Así también, se expuso que se descarta que las autoridades puedan sostener la medida de llevarlos escoltados durante todo el ciclo escolar.
Motivo por el cual se llamó a las autoridades a privilegiar la integridad y seguridad se los maestros a los intereses particulares.
Ante los señalamientos de los maestros, se buscó el comentario de las autoridades educativas y de seguridad en el municipio pero no se obtuvo respuesta.