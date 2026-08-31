$!Regresar a la aulas en la zona serrana de Rosario, solo es para aparentar que todo está bien: docentes

ROSARIO._ Al sostener que la zona se mantiene “caliente”, por lo que no existen condiciones de seguridad, maestros señalaron que volver a las aulas en la zona serrana del municipio es una simulación por parte de las autoridades para aparentar que todo está bien.

Ya que durante el inicio del ciclo escolar un convoy de autoridades, escoltó a un grupo de maestros a planteles de las comunidades de Los Copales, La Hacienda del Tamarindo y Matatán, tanto para primaria como de secundaria.

Se destacó que desde que inició la ola de violencia en la entidad, producto de la guerra de dos grupos armados, la zona serrana del municipio se ha mantenido con un foco rojo.

Así lo expusieron maestros mediante a un sondeo realizado por Noroeste, donde los docentes pidieron se les conservara en el anonimato por temor a represalias tanto por parte de las autoridades, además del contexto de inseguridad que se vive.

“Ellos con esta ida lo hicieron, quieren aparentar que todo está bien, ellos, el gobierno quiere aparentar que todo está bien, van a decir ellos que, con el hecho de haber subido, pues, ya está todo bien, el problema es cuando dejen de pasar con el gobierno ahí se vienen los problemas”, precisó.