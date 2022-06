Regresarán a Fonatur $2.6 millones tras rechazar Cabildo de Escuinapa condonación de impuestos por CIP Playa Espíritu

ESCUINAPA._ Ante la decisión del Cabildo de negarse a condonar multas y recargos a Fonatur, los 2.6 millones de pesos que eran el recurso depositado en garantía deberán regresar a la dependencia federal, informó el Tesorero Víctor Hugo Camacho Millán.

“Los 2 millones 600 mil pesos depositados en garantía los vamos a tener que regresar, era un recurso que ya teníamos y que en mucho vendrían a ayudarnos para los servicios, la ciudad está colapsada en servicios, los camiones de basura no sirven”, manifestó.

Dijo no entender la postura del Cabildo al no aprobar la condonación de multas y recargos, pues no hubo un fundamento firme para tomar tal decisión o por lo menos no lo señalaron.

No hubo argumentos, pese a que el tema se trató antes de la sesión de Cabildo en mesas de trabajo, señalando la necesidad que se tiene de estos recursos económicos, pues al ser de libre uso por impuestos, se pueden usar como enganche o compra de un camión de basura, que es tan necesario.

“Tenemos comprometida esta quincena de funcionarios, no creo que la vayamos a dispersar, este tipo de recursos lo necesitamos, pues básicamente era para atender la problemática de la ciudad”, dijo.

Cada punto de la necesidad del recurso se les explicó, el delegado de Fonatur, Eduardo Bazúa Hernández, también tuvo una plática previa antes de la sesión de Cabildo, pues para depositar la garantía del recurso se hace un trámite ante la Tesorería Federal.

“Vamos a continuar con la problemática que ya tenemos en servicios, en nómina, pero lo peor, debido a que el año pasado se tuvo menos recaudación en Predial y agua, este año tenemos menos participaciones, entonces el recurso depositado venía a ayudarnos a resolver diversos temas”, señaló.

Camacho Millán indicó que les llamaron de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado sobre el tema, debido a que consideran que debió aprobarse la condonación para obtener recursos que garanticen mejores participaciones el año próximo.

Se les informo que Culiacán y Escuinapa son los que bajaron sus ingresos en captación de impuestos durante 2021, por eso hay un recurso menor en participaciones que está llegando.

“El problema es que Culiacán maneja muchos más recursos que nosotros, a nosotros 50 ó 100 mil pesos menos, nos pegan mucho”, dijo.

En sesión ordinaria del martes, regidores de Movimiento Ciudadano y el PRI votaron en contra de la condonación de multas y recargos a Fonatur para aplicar en lotes sorteados en el CIP Playa Espíritu.

En el mismo tema ediles del PAS y PAN se abstuvieron, por lo que al contar con solo cinco votos, la condonación fue negada.

Alcaldesa convocará a nueva sesión

La Alcaldesa Blanca Esthela Sánchez García convocará a una nueva sesión de Cabildo, a la espera de que los Regidores reconsideren la exención de pagos en multas y recargos por impuestos a Fonatur.

“Necesitamos ese recurso, es probable que convoque a una nueva sesión extraordinaria de Cabildo, en espera de que se aprueben estas condonaciones de multas y recargos, ya en 2017 hubo un Presidente que condonó un Ceprofies sin tomar en cuenta a Cabildo, yo les he estado informando”, dijo Blanca Estela García Sánchez.

Estos impuestos de predial están relacionados con los lotes que van dentro de las rifas que se han efectuado, lo que quiere decir que es recurso que estará entrando de manera constante a las arcas del municipio.

“Viene otra rifa, vendrán nuevos pagos, son recursos que están entrando y que nos vienen a apoyar porque estamos recibiendo menos participaciones y esto en algún momento nos afectará más”, dijo.